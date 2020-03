Napoli, dalla Spagna rivogliono Fabian Ruiz ma per De Laurentiis è incedibile

vedi letture

Real Madrid e Barcellona sono pronti a investire fino a 70 milioni di euro per acquistare dal Napoli Fabian Ruiz. De Laurentiis però, intorno a lui vuole costruire la squadra del futuro e dunque lo considera incedibile. Nel caso in cui Gattuso dovesse ottenere la conferma, anche il suo parere in merito sarà determinante e c'è da scommettere che sarà un parere indirizzato verso l'incedibilità pensata dal presidente. I club spagnoli non si arrenderanno e in estate torneranno alla carica, ma gli azzurri non si faranno trovare impreparati. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.