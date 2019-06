Napoli, dalla Spagna: su James spunta l'Atletico Madrid

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

James Rodriguez potrebbe rimanere a Madrid. Dalla Spagna arrivano indiscrezioni interessanti sul futuro del giocatore colombiano, che piace all'Atletico Madrid. Secondo SER il nome del calciatore delle merengues sta circolando nell'ambiente e il calciatore stesso vorrebbe rimanere nella capitale spagnola.

Nelle ultime settimane il giocatore è stato accostato al Napoli: la presenza di Carlo Ancelotti, come riportato dal quotidiano iberico, potrebbe essere decisiva nelle trattative. Dopo Joao Felix i colchoneros potrebbero arrivare anche al talento colombiano che in maglia Real non ha mai trovato moltissimo spazio.