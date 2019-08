Napoli, dalla Spagna: Zidane vuole la cessione di James in tempi brevi

Fonte: tuttonapoli.net

James Rodriguez continua ad essere un nome caldo in casa Napoli, e sopratutto elemento che non rientra nei piani del Real Madrid. A ribadirlo il tecnico Zinedine Zidane che, come riportato da Marca, avrebbe esternato nuovamente al Real Madrid l'intenzione di veder partire il colombiano il prima possibile. James, infatti, non rientra nel progetto così come altri giocatori, ed è per questo che Zidane vorrebbe composta la rosa effettiva al più presto. Ovviamente, senza James.