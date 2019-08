© foto di PhotoViews

Da Rai Sport arrivano le ultime relative alla trattativa che dovrebbe portare Hirving Lozano al Napoli. Oggi pomeriggio il club azzurro aveva programmato un vertice con l’agente del calciatore Mino Raiola, atterrato alle 20 a Capodichino in compagnia del suo legale Vittorio Rigo. Raiola sta dialogando con Aurelio De Laurentiis e Cristiano Giuntoli per definire l'acquisto. Per il prezzo del cartellino il Napoli ha chiesto la valutazione della clausola rescissoria, variabile tra i 42 e i 45 milioni. Dipende tutto dal ranking UEFA e dal piazzamento in Europa. Il Napoli vorrebbe invece un pagamento dilazionato in tre o quattro soluzioni. Poi ci sono le commissioni intorno ai 5 milioni di euro per Mino Raiola. Il giocatore è pronto a firmare per 5 anni a 4.5 milioni di ingaggio. Superata la concorrenza del Valencia, inseritosi in extremis. Il trasferimento poteva essere chiuso già stasera, ma l’infortunio dl calciatore al momento tiene tutto in stand-by.