E' in ospedale ed è cosciente. Queste, rivela 'Sky', le prime notizie che arrivano dallo staff medico del Napoli in merito alle condizioni fisiche di David Ospina, portiere colombiano che al 41esimo del primo tempo di Napoli-Udinese s'è accasciato a terra e ha perso conoscenza per qualche istante.