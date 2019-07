Napoli, De Laurentiis: "Abbiamo i top player. Rifiutati 70 milioni per Allan"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Intervistato dal Corriere dello Sport, il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ha parlato della squadra che verrà: "Mi capita spesso di sentir parlare dell'esigenza di top player nel Napoli, come se non lo fossero quelli che abbiamo: i Koulibaly, gli Insigne, gli Allan per il quale abbiamo rifiutato settanta milioni, ma anche i Callejon, i Mertens, gli Zielinski, i Fabian Ruiz, che è stato un colpo sensazionale ma sul quale ci si sofferma sempre poco. E potrei citarli tutti quelli che ci sono, i Meret ad esempio, ma le ruberei spazio. O volendo potrei aggiungere quelli che abbiamo acquistato nel tempo: i Lavezzi, i Quagliarella, i Cavani, gli Higuain, i Reina...".

Ne verranno ancora?

"L'esigenza attuale, direi prioritaria, è il capitolo cessioni: abbiamo tanti calciatori in organico ed è giusto ridurlo. Ma siamo attenti e attivi".