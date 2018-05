Napoli, De Laurentiis: “Sarri? Tanti validi sostituti, ci sarebbe Giampaolo"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il presidente del Napoli torna a parlare. Ecco alcuni passaggi riportati stamattina dalla Gazzetta dello Sport: “ Sostituto di Sarri? È dallo scorso ottobre che stiamo valutando una serie di tecnici, abbiamo visto gente in Portogallo, Spagna, Francia, Germania, Russia e anche in Italia se si volesse continuare col modulo ci sarebbe Giampaolo. Se si volesse spingere sull’acceleratore e prendere un innovatore con variabili possibili di gioco, potrebbe esserci Simone Inzaghi. A Spalletti non ci ho mai pensato se non tre anni fa, ma era incasinato con lo Zenit. Conte? È un amico, un bel colonnello che non fa fiatare più nessuno e che detta regole particolari. Secondo me Sarri rimane e se non volesse ho alternative altrettanto valide”.