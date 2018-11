Napoli, De Laurentiis: "Ancelotti? Lo inseguo da 5 anni"

Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, ha rilasciato altre dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport: "Scudetto sogno o utopia? Nessuna delle due, Ancelotti è molto bravo, abbiamo tanti bravi giocatori , serve pazienza ed un occhio più obiettivo del VAR per avere un campionato rispettoso ed equilibrato per tutti i club, per me noi del Napoli ce la possiamo giocare e lo faremo fino alla fine. Con Ancelotti ci sentivamo da cinque anni, era un mio obiettivo, al di là dei sogni avevo la condizione che prima o poi ci sarebbero state le condizioni per portarlo a Napoli, e c'è stata. Carlo ha trovato finalmente una casa italiana, e guardate che casa (indica il panorama del golfo di Napoli, ndr). Mercato di gennaio? Noi non dobbiamo restare attaccati solo alla Juve, c'è un Inter che spinge, un Milan che ci prova, una Roma che ripartirà... Il campionato è lungo e non combattiamo solo con la Juve, è molto ben equilibrato. Il mercato è stato fatto negli anni con grande capacità. Siamo tanti adesso, a gennaio credo che col recupero di Meret, Younes e Ghoulam è come se avessimo già fatto il mercato in casa. Younes è una forza della natura, e non lo penso solo io ma anche Giuntoli ed Ancelotti. Meret è, secondo Ancelotti, il portiere dei prossimi 20 anni. Cavani sarebbe accolto qui come un grande calciatore in più, bisogna poi vedere quanto si inserirebbe nel contesto di Ancelotti. In questo inizio di campionato Rizzoli ha parlato di 7-8 errori, e allora c'è qualcosa che non va, non capisco perchè il VAR non segnali tutti gli incidenti all'arbitro, che dal campo non può avere la visione totale del gioco".