Napoli, De Laurentiis atteso a Castel Volturno: per Gattuso pronto biennale da 1,5 milioni all'anno

In settimana, comunque prima della sfida di sabato contro l’Inter, il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis sarà a Castel Volturno per incontrare Gennaro Gattuso e la squadra. Nell’occasione, spiega la Gazzetta dello Sport, possibile che presidente e tecnico discutano anche del futuro: da tempo è stata comunicata a Gattuso l’idea di proseguire insieme, ora non resta che trovare tempo e modo per firmare. In attesa del nero su bianco, comunque, l’allenatore ha già detto sì ad un contratto fino al 2022 a 1,5 milioni di euro a stagione.

