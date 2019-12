© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Aurelio De Laurentiis sarà a Castelvolturno, sede del centro d'allenamento del Napoli, in tarda mattinata stando a quanto rivela Sky: il patron azzurro, ancora in città dopo aver assistito alla gara contro il Genk e aver congedato Ancelotti, dovrebbe quindi attendere Gattuso per il nuovo corso azzurro. Nel pomeriggio l'allenamento, non è ancora chiaro se sarà il calabrese a guidarlo o meno.