© foto di Daniele Buffa/Image Sport

A tutto Aurelio De Laurentiis. Ieri il presidente del Napoli ha parlato a 360° ai giornalisti e inevitabilmente oggi le sue dichiarazioni campeggiano sulle pagine sportive di tutti i quotidiani. Tra i vari passaggi da evidenziare, quello su Edinson Cavani, qui ripreso da Tuttosport: "Quando Edi è venuto a Napoli, ci siamo abbracciati, gli ho dato il benvenuto e l’ho invitato nello spogliatoio per salutare gli altri. Non so come vive a Parigi, magari qualcuno lo fa stare male e lui potrebbe guardare a Napoli come ad un porto tranquillo dove approdare. Magari potrebbe anche pensare che qui il presidente gli può offrire 6-7 milioni per uno o due anni e lui potrebbe rinunciare al resto che guadagna al Psg. Ma la vedo difficile".