Napoli, De Laurentiis: "Cavani? Sarebbe perfetto per Ancelotti"

Fonte: tuttonapoli.net

Aurelio De Laurentiis ha parlato del suo rapporto con Edinson Cavani ai francesi di RMC Sport 1. Ecco le sue dichiarazioni, riportate dall'edizione online del Corriere dello Sport: "Edi è sempre il mio cuore - ha raccontato - L'ho preso da Palermo e l'ho portato a Napoli. Con noi ha imparato a essere un vero attaccante, ha sempre fatto più di 30 gol a stagione, ha rappresentato molto bene il Napoli, anche in Champions League. Siamo sempre stati amici".

De Laurentiis strizza l'occhio a un eventuale ritorno del Matador: "E' un fuoriclasse. A Napoli la porta per lui sarà sempre aperta. Il giorno che Cavani accetterà uno stipendio più basso, e deciderà di voler vivere con i suoi due figli, sarà il benvenuto. Con Ancelotti sarebbe l'attaccante perfetto. Il problema è che i giocatori hanno la squadra nel cuore e il portafoglio in mano. A volte non siamo stati d'accordo ma non sono mai stato arrabbiato con lui".