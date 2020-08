Napoli, De Laurentiis: "Convocazioni in Nazionale una cretinata, pronti a fare a cazzotti"

vedi letture

Aurelio De Laurentiis, durante il suo intervento a Radio Kiss Kiss, parla così delle convocazioni in Nazionale che rischiamo di compromettere la preparazione delle squadre di Serie A: "La UEFA dovrebbe lavorare per i campionati nazionali ed invece mi sembra il contrario. Fino a prova contraria i calciatori li paghiamo noi, questo bisognerebbe dire al caro Ceferin che dovrebbe essere un nostro segretario. Manca il rispetto, ma che sono queste cretinate delle convocazioni in nazionali? Se dobbiamo fare a cazzotti siamo pronti a farlo. Anche Gravina si trova in grande difficoltà, io rispetto i ruoli, la Lega deve decidere ma con tutti i casi Covid noi dobbiamo ritornare a giocare? Ma state calmi! E tutta questa fretta solo perchè devono ripartire le nazionali? Al tifosi delle nazionali interessa fino ad un certo punto".