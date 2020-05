Napoli, De Laurentiis: "Coronavirus? Il Governo non ci ha fatto una bella figura"

vedi letture

Il Presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis è intervenuto a margine dell'evento 'Race for the Cure', la più importante manifestazione per la prevenzione relativa ai tumori del seno in Italia e nel mondo: "I precedenti Governi non hanno fatto molto per la Sanità, ci siamo trovati sprovvisti si terapie intensive, così come quello attuale che non ha fatto una bella figura riguardo al Covid-19. C'è stata anche una grande ignoranza sul piano della comunicazione. Sento tante indicazioni che sembrano una sorta di esame di dietrologia. Mi affascinano tanto da stimolarmi a fare quasi una serie Tv in diretta, ma chiaramente non si può speculare sul dolore degli italiani. Alcune cose non quadrano e sono ancora considerate in maniera sbagliata", riporta Tuttonapoli.net.