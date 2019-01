© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, in queste ore è a Parigi ufficialmente per una visita di piacere che però potrebbe anche coincidere con alcuni incontri in chiave calciomercato. L'affare relativo alla possibile cessione di Allan al PSG non si ferma, con il club partenopeo che però non scende dalla valutazione di 100 milioni di euro fatta per il giocatore nelle ultime settimane. Il giocatore ha già parlato con il fiduciario dei parigini e con il proprio manager, che gli hanno riferito una proposta che potrebbe veder triplicare il suo ingaggio rispetto a quello attuale percepito in Campania. L'accelerata potrebbe arrivare nelle prossime ore come non arrivare per niente, con un affare che in caso di fallimento nell'attualità potrebbe tranquillamente essere rinviato al prossimo giugno. Sempre sulla base di 100 milioni di euro, ovviamente. A riportarlo è Il Corriere dello Sport.