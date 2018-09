Napoli, De Laurentiis: "E' cominciata una nuova era Ancelotti"

Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ha commentato ai microfoni di Sky Sport il successo sul Napoli:

Nuova era Ancelotti?

"E' cominciata, anche perchè non si poteva pensare che Ancelotti poteva proseguire lo stesso stile di calcio che aveva creato Sarri. Ancelotti non deve dimostrare niente a nessuno, ha vinto di tutto e di più. L'ho preso per non avere ogni fine partita questo disastro, incubo, svenimenti. Il gioco del calcio deve rimanere un gioco nel quale ci dobbiamo tutti divertire, con passione e sportività, ed anche con disciplina. Con queste ultime tre cose non si può che avere successo con uomo della caratura di Carlo".

Turnover?

"Senza cambiamenti non si capirà mai quanto la squadra è forte, che senso ha vincere le prime partita per avere poi delle cadute? Non si sa per quale motivo poi noi ci hanno messo il Liverpool, ho già detto a Marchetti che a me viene da ridere, si vedono cose che non stanno ne in cielo ne in terra. Siamo più forti? Si, siamo più forti".

Il successo di oggi.

"Oggi sono venuto con una grande mascotte, mio nipote John. Lui mi ha chiesto in macchina se avessimo vinto, io gli ho detto 2-1 e lui mi ha risposto 3-1, e cosi è finita. Tutti sono utili alla causa ma nessuno è indispensabile, questo aiuta il gruppo ad essere unito e a non adombrarsi quando qualcuno viene escluso. Oggi si è fatto male Luperto e la nostra prima punta non è potuta entrare, ma di sicuro un attaccante di quella caratura giocherà contro il Parma e farà bene. Mi ha fatto piacere vedere ieri col Parma che il primo gol è stato fatto da Inglese".