Napoli, De Laurentiis e gli occhi a forma di Champions: la Coppa rilancia l'obiettivo

Aurelio De Laurentiis non è uno che si ferma a festeggiare senza guardare a cosa accadrà domani e infatti, anche poco dopo il rigore di Milik e il successo in Coppa Italia contro la Juventus, ha pensato subito alle prossime settimane, ovvero a quando riprenderà il campionato. "Adesso prendiamoci la Champions!" ha gridato al cerchio dei giocatori voluto da Gattuso per il discorso finale, è questo il grande obiettivo per scordare i dissidi stagionali, magari anche per cancellare le multe e riprendere il filo del discorso europeo mai interrotto negli ultimi anni. Gli azzurri sono già certi della qualificazione ai gironi di Europa League, ma non basta. Il presidente vuole la rincorsa vincente, vuole lasciarsi alle spalle mesi difficili, l'addio di Ancelotti ma anche le settimane di lockdown che hanno permesso a tutta Italia di guardarsi dentro e pensare al futuro con occhi diversi. Quelli di De Laurentiis sono a forma di Champions perché se il Napoli è "l'unica vera anti-Juve" come ha detto lo stesso patron nel post gara, è anche grazie a quel percorso europeo che ha finanziato, negli anni, la crescita azzurra.