Napoli, De Laurentiis e il futuro di Ancelotti: si lavora già al rinnovo

"Ancelotti a vita". Ieri Aurelio De Laurentiis ha indicato la strada per il futuro del Napoli, con l'idea di fare dell'attuale allenatore una sorta di Ferguson in salsa partenopea. Un ruolo che ADL ipotizzò anche per Mazzarri e Sarri, evidenzia Il Mattino, che riporta anche delle intenzioni di rinnovare il contratto del tecnico: basi gettate nell'incontro a Castel Volturno della scorsa settimana, l'intenzione è quella di prolungare al 2024 l'attuale accordo, in scadenza nel 2024.