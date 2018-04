Napoli, De Laurentiis e le telefonate per Chiesa: Della Valle dice no

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Aurelio De Laurentiis e Diego Della Valle sono amici e soci in affari, anche se in passato non sono mancate le frizioni calcistiche dovute anche a un percorso simile che però ha visto premiare maggiormente la storia recente del club azzurro. I due si sono sentiti spesso al telefono negli ultimi mesi, anche per parlare di Federico Chiesa. L'esterno viola è il sogno di mercato del patron partenopeo, ma la prima offerta da 40 milioni non ha fatto vacillare i proprietari della Fiorentina, anche perché lo reputano il vero e proprio simbolo del futuro gigliato. Per questo probabilmente non basterebbe neanche un assegno da 60 milioni, con buona pace del Napoli che dovrà pensare a Firenze solo come crocevia fondamentale per la corsa scudetto. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.