Napoli, De Laurentiis: "Grande vittoria, grande rimonta, grande emozione"

Per cinquanta minuti il Napoli sembrava destinato a vincere la partita, ma senza riuscire ad aprire un varco nella difesa del Milan. Pochi tiri in porta, Donnarumma praticamente inoperoso a meno di una folgore di Milik. E il 2-0 di Calabria, su un bel pallone lavorato da Suso, sembrava...

Napoli-Milan, Gazzetta: "Carlo e Rino, amici per la pelle"

Juventus, Corriere di Torino: "E il marziano va in città"

Roma, Corriere della Sera: "Conti in sospeso con l’Atalanta"

Lazio, Corriere della Sera: "Non basta fermare Ronaldo"

Messaggio su Twitter del presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis che si complimenta così con la sua squadra per la bella vittoria in rimonta contro il Milan: "Una grande rimonta, una grande emozione, una grande vittoria ! Forza Napoli Sempre !"

Invio richiesta in corso...

La Spal con Semplici in panchina e Petagna

Il Frosinone rinnovato in estate

Il Chievo per l'ennesima impresa

Il Bologna con Inzaghi in panchina

Utilizzo dei Cookie

PROSEGUO

Utilizziamo cookie, anche di terze parti, per migliorare l'esperienza di navigazione e per inviarti messaggi promozionali personalizzati.Proseguendo con la navigazione acconsenti al loro uso in conformità alla nostra Cookie Policy