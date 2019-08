Napoli, De Laurentiis ha blindato Koulibaly: no a 90 milioni in estate

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Napoli riprenderà oggi alle 18 gli allenamenti a Castel Volturno, ci sarà anche Kalidou Koulibaly che la società ha blindato. L'edizione odierna del Corriere dello Sport fa sapere che per lui si è avvicinato il Manchester United con una offerta da 90 milioni ma dopo il secco no di De Laurentiis il club inglese ha virato su Maguire. Esiste una clausola da 150 milioni valida per l'estero e comunque, spiega il quotidiano, ci vorrebbe il consenso del difensore, che a Napoli sta benissimo, si sente a casa, e non ha alcuna intenzione di andar via.