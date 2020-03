Napoli, De Laurentiis ha fretta di rinnovare il contratto di Gattuso: nuova offerta

Stando a quanto riferisce quest'oggi Il Mattino in edicola, Aurelio De Laurentiis ha fretta di chiudere la questione relativa al rinnovo di Rino Gattuso. Il Mattino di oggi spiega come il patron spinga per incontrare Jorge Mendes, agente del tecnico calabrese, per rinnovare l’accordo fino al 2023, prima del 30 aprile, evitando così la possibilità che il tecnico si possa liberare grazie alla clausola inserita nel proprio contratto quando ingaggiato al posto di Ancelotti.