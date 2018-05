Napoli, De Laurentiis ha fretta: spunta l'ipotesi dell'esonero per Sarri

Lazio, per la difesa spunta Eder Militao del San Paolo

Nome nuovo dal Brasile per la difesa della Lazio. Secondo quanto riportato da Il Messaggero il club capitolino avrebbe messo nel mirino Eder Militao, centrale classe 1998 del San Paolo. La trattativa, che vede impegnato in prima persona il ds biancoceleste Tare, è già in fase avanzata....