Napoli, De Laurentiis ha già dato il via libera per Azmoun: Giuntoli prepara l'offerta

vedi letture

Aurelio De Laurentiis a gennaio aveva già dato il via libera per aprire una trattativa con lo Zenit San Pietroburgo per Sardar Azmoun, attaccante 25enne che piace sia a Giuntoli che a Gattuso. Il Coronavirus ha bloccato tutto allo stato embrionale, ma l'affare è in ponte e presto il ds azzurro potrebbe riavviare i discorsi col club russo per provare ad anticipare i tempi e la concorrenza. A riportarlo è Il Corriere dello Sport.