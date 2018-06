Napoli, De Laurentiis: "Hamsik? Aspetto la Cina. Ci sono tre intoccabili"

Stanislav Lobotka, centrocampista del Celta Vigo che il Napoli sta trattando, ha parlato a Pravda del suo possibile futuro azzurro: "Sono in contatto col Napoli da molto tempo. Stiamo ancora negoziando. Mi piacerebbe andarci, è un club eccellente, con un ottimo allenatore ed è regolarmente...

Fiorentina, Corvino in contatto con lo Slavia: si punta decisi a Soucek

Bologna, Bonifiazi o Calabresi per la difesa

Torino, un'altra spagnola in fila per Iago Falque: c'è il Valencia

Grella: "Calcio in Australia? I giornali dedicano giusto mezza pagina"

Atalanta, per l'obiettivo Brignola il Benevento chiede 10 milioni

Torino, aumentano le chances per Zaza. Resta calda la pista La Gumina

Dall'Inghilterra: Inter su Gundogan. Ma il City non lo cede

Juventus, per l'attacco spunta il nome di Timo Werner

Napoli, De Laurentiis: "Ruiz vicino. In arrivo almeno altri 3 acquisti"

Torino, rinnova Gustafsson. L'islandese era in scadenza di contratto

Inter, non si molla Dembélé. William Carvalho è l'alternativa

Sassuolo, per l'attacco obiettivi Antonucci e Parigini

Napoli, De Laurentiis: "Offerti 50 milioni per Chiesa. No di Della Valle"

Milan, aumento di Capitale: Li non ha inviato la copia del versamento

Roma-Inter, a lavoro per Nainggolan. Il Ninja: "Mi vogliono vendere"

Barbadillo: "Il Perù non è solo Guerrero. Potrei giocare ancora"

Milan, no alla proposta del Paris Saint-Germain per Bonucci

Nel corso dell'interessante intervista al Corriere dello Sport il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ha parlato anche delle cessioni: "Hamsik è stato a cena a casa mia con Venglos e mi hanno detto che sarei stato contattato da un club cinese. Non si è ancora fatto vivo nessuno. Per Jorginho adesso i contatti col City li tiene Giuntoli. Ma esistono possibilità più che concrete che a breve si arrivi a definizione. Intoccabili? Koulibaly è inavvicinabile e con lui anche Zielinski e Rog . A volte mi viene il sospetto che questi nostri ragazzi vengano sottovalutati".

