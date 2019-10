Napoli, De Laurentiis pizzica Ancelotti su risultati, tattica e Insigne

"Il grande freddo", titola la Gazzetta dello Sport parlando del Napoli e nello specifico di Aurelio De Laurentiis e Carlo Ancelotti. Il presidente ha pizzicato il tecnico, vedendo troppi problemi nel suo Napoli di questo avvio di campionato. Il numero uno del club non è soddisfatto per dei risultati al di sotto delle aspettative (il pareggio col Genk o il ko interno col Cagliari), per una squadra ancora senza una precisa identità (9 formazioni diverse in 9 incontri) e per le incomprensioni con Lorenzo Insigne. Questioni di cui le parti in causa hanno già parlato con De Laurentiis che ora vuole pronte risposte sul campo.