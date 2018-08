Napoli, De Laurentiis ingaggia consulente per un San Paolo più educato

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Aurelio De Laurentiis punta ad un San Paolo più educato per trascorrere due ore in serenità senza violenza o insulti. Per questo motivo, secondo Tuttosport, il presidente del Napoli ha ingaggiato un consulente, Filippo Infrosini, per fare un censimento di tutti i club Napoli sparsi in Italia e permettere loro l'accesso allo stadio con alcune agevolazioni.