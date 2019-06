Napoli, De Laurentiis: "James Rodriguez? Old news, chi vivrà vedrà"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis parla a margine di un evento alle Camera dei Deputati del calciomercato della formazione partenopea. Questo il pensiero del numero del club su James Rodriguez: "Old news, nel senso che è già vecchia.... Nessuno ha mai negato che non vada bene per noi Rodriguez, anzi esiste un particolare rispetto tra il giocatore e Ancelotti. Ma ci sono gli agenti, la famiglia del calciatore, c'è il Real Madrid: chi vivrà vedrà. Abbiamo tante trattative e negoziazioni in ballo. Bisogna trattare però anche il mercato in uscita, abbiamo 40 giocatori, dobbiamo sistemarne tanti".