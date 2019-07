Napoli, De Laurentiis: "Mi piace il nuovo San Paolo ma è poco funzionale"

© foto di Image Sport

Intervistato dal Corriere dello Sport, il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ha parlato del nuovo stadio San Paolo: "Mi piace. Anche se ha il limite di essere uno stadio poco funzionale per il calcio, perché la pista non esiste in nessun impianto in cui giochino i grandi club ed è mal sopportata anche dalla Roma e dalla Lazio. Poi ci sarà da lavorare all'interno e spero che ciò accada rispettando i tempi di realizzazione".