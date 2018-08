Napoli, De Laurentiis: "Mistero Roma. Proposti 60 milioni per Alisson"

Nel corso dell'intervista a Il Mattino, il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ha parlato anche delle rivali, lasciandosi andare ad una sensazione sulla Roma: "L'Inter si è fortemente rinforzata, del Milan mi può spaventare Gattuso perché ha studiato a memoria Sarri ed i nostri giocatori e quindi potrà fare bene. La Roma è un mistero perché hanno smontato tutto e rimontato un puzzle, non so quanto siano salutari tutti questi cambi. Io un portiere come Alisson non lo do via nemmeno per 100mln, tant'è che mi hanno detto no a 60mln due mesi fa. Lì ho avuto un dubbio che il vero proprietario della Roma fosse anche quello del Liverpool e quindi era già tutto predisposto. Questo ho letto tra le righe, un uccellino me lo disse tre anni fa".