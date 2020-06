Napoli, De Laurentiis non cambia idea: servono 100 milioni per l'addio di Koulibaly

Il futuro del difensore azzurro Kalidou Koulibaly è ancora incerto, ciò che sembra piuttosto sicuro invece è il prezzo che De Laurentiis chiederà per sedersi al tavolo delle trattative. La sua permanenza a Napoli è tutt'altro che scontata visto che, come sottolinea anche la redazione di Sky Sport, il senegalese ha tanti estimatori tra i principali club europei, ma il Napoli non intende neanche trattare per meno di 100 milioni.