Napoli, De Laurentiis non cambia idea sulle multe: in ballo 2,5 milioni

Aurelio De Laurentiis non ha ancora cambiato idea sulla vicenda ammutinamento. Il presidente del Napoli ha ancora intenzione di multare i propri calciatori e non c'è stata la grande pace che qualcuno si aspettava, ma qualche piccolo passo avanti si è percepito, come spiega La Gazzetta dello Sport. In gioco ci sono 2,5 milioni di euro, la cifra che il presidente chiederà al collegio arbitrale. Non tutto può essere azzerato perché in mezzo c'è l'immagine del numero uno napoletano.