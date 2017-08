Napoli, De Laurentiis: "Non mi piace essere obbligato a cedere"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Lunga intervista concessa dal presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, ai microfoni di Mediaset Premium. Il numero uno partenopeo si è soffermato in particolare sulla situazione di Pepe Reina: "Non ero preoccupato di perdere Reina. Ha un contratto fino all'anno prossimo, dove doveva andare? Non poteva muoversi da nessuna parte. Io non mi privo di Reina e prendo un altro portiere, per quanto bravo sia, che non è stato ancora sperimentato all'interno del Napoli. Reina ormai sa passare la palla a Insigne o a chicchessia in maniera intelligentissima. Però l'anno prossimo compirà 36 anni: bisogna iniziare a pensare a qualcuno che possa rimpiazzarlo. Poi mai dire mai, può darsi che con Reina si trovi l'accordo per una prosecuzione. Ma dover essere condizionato quando un contratto è ancora in itinere mi sembra non fosse una cosa non bella. Non mi piace essere pungolato e obbligato a fare certe operazioni che invece devono essere condotte in maniera bilaterale. Lui forse voleva sistemarsi per un periodo più lungo: lo capisco, c'è la famiglia, i figli che devono studiare, l'offerta del Psg che io ho rimandato al mittente come giusto che fosse. Anche lui capirà e forse andremo ancora avanti oppure finirà l'era Reina e andrà al Psg o dove gradirà di più".