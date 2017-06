Napoli, De Laurentiis: "Non sarà solo una sfida tra Napoli e Juventus"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Intervistato da Repubblica, il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, ha parlato del prossimo campionato alla vigilia del ritiro degli azzurri: "Non penso a una sfida solo tra Juve e Napoli e nemmeno me la auguro. Più è avvincente il campionato e meglio sarà per tutti. Milan e Inter stanno tornando ad alti livelli e la Roma si rinforzerà".