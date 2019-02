Napoli, De Laurentiis pensa a ritirare la maglia numero 17 di Hamsik

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'addio di Marek Hamsik, imminente, colpisce una città intera, un ambiente compatto ma legatissimo al capitano azzurro, trascinatore dal punto di vista tecnico e non solo di una squadra intera. E il Corriere dello Sport sottolinea che il patron De Laurentiis ha percepito l'importanza del giocatore per la città e per la squadra, al punto da valutare il ritiro della maglia numero 17 in suo onore. Il precedente fa venire i brividi: solo a Maradona fu concesso un simile onore.