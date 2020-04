Napoli, De Laurentiis pensa al ritorno di Cavani: ecco la possibile offerta

De Laurentiis sogna di riportare Edinson Cavani al Napoli ora che col PSG sembra tutto finito per sempre. Il contratto dell'uruguiano con i francesi non verrà rinnovato e dunque a breve tratterà un accordo con la prossima squadra che lo accoglierà per l'ultimo grande contratto della carriera. L'Atletico Madrid si è tirato indietro dopo le richieste del procuratore, e dunque la strada è libera per tentare il colpaccio avallato ovviamente anche da Gattuso. Chelsea e Manchester vorrebbero tentarlo ma lui non si vede in Premier e dunque ecco che l'ipotesi azzurra può tornare di grande moda. La proposta potrebbe essere di un triennale da 7 milioni di euro con 7 milioni come premio al momento della firma. Se il Matador sia pronto o meno a dare l'ok è presto per saperlo, ma intanto il progetto intorno a un suo clamoroso ritorno c'è eccome. A riportarlo è Tuttosport.