Napoli, De Laurentiis: "Prima o poi riusciremo a battere la Juventus"

"Io andrò a firmare una convenzione di dieci anni per lo stadio, poi parlerò col Comune per effettuare degli interventi economici e vedere come modificare qualcos'altro". Parole e pensieri di Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli che ha rilasciato una intervista ai microfoni di 'Sky'.

Lo scorso anno siete stati in vetta per 28 giornate, quest'anno il distacco con la Juventus appare invece evidente.

"E' un problema di fatturati, se avessi i fatturati di qualche tedesca o qualche spagnola vincerei tutti gli anni. Non c'è dubbio alcuno che Cristiano Ronaldo fa la differenza, ma quando cambi allenatore e il nuovo tecnico vuole capire le capacità di ognuno tu devi farlo giocare. E poi devi mettere anche in conto che cambiando modulo qualche partita la perdi. Io devo immaginare un percorso e il mio percorso non è l'annualità, il tifoso è tifoso e ragiona con il cuore ma io devo pensare ad altro e dico che prima o poi riusciremo a battere la Juventus. Se l'allenatore vuole restare altri otto anni rispondo che io lo voglio a vita".

In Europa League ora ci sarà l'Arsenal.

"Sarebbe stato molto più facile prendere altre squadre. Penso che Ancelotti sappia gestire questa situazione, lui forse preferisce giocare quella di ritorno in casa, ma io per scaramanzia avrei preferito il contrario. L'Arsenal è una squadra molto competitiva, ha un bravo allenatore ma credo che il nostro sia il migliore. Con questa interruzione per le nazionali credo sia stato utile staccare la spina, credo che al ritorno tutti saranno in forma e concentrati".