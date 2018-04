Napoli, De Laurentiis: "Sarri? C'è una clausola, non potrei oppormi"

Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ha parlato ai microfoni del Corriere dello Sport di Maurizio Sarri: "Il contratto di Sarri su quale macchina firmarlo? Non c’è bisogno di macchine: il contratto di Sarri è già bello che firmato e depositato da tre anni. Ma nel mondo del calcio ogni anno tutto viene rimesso in discussione a prescindere dal contratto in essere. In questo caso, c’è una clausola rescissoria di 8 milioni di euro. Se qualcuno si dovesse presentare e lui volesse ambire a qualcosa di diverso, ad andare via, io non mi potrei opporre, è previsto dal contratto. E non è nemmeno un problema di essere ripagati, ognuno deve fare ragionamenti di possibilità imprenditoriale e capacità sportiva".