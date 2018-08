Napoli, De Laurentiis: "Siamo fortissimi. Rinforzi solo se serviranno"

Oggi in TV, il posticipo di A: stasera Atalanta-Frosinone

Garlando sulla Gazzetta: "Sorpresona Inter, così non è l'anti-Juve"

Caputi sul Messaggero: "Roma e Napoli in risposta alle griglie"

Empoli, il ritorno di Caputo. Sette anni dopo, in gol e da capitano

Crosetti su Repubblica: "Modric-Inter. Per sua fortuna non era vero"

Le tre Juventus di Verona con Ronaldo: tre ruoli per CR7

Tassi sul QS: "Inter, l'euforia del mercato si trasforma in delusione"

Inter flop col Sassuolo: Icardi-Lautaro e tanto clamore per nulla

Serie A, CR7 già in testa come dribbling. Machis al 100%

Serie A, Brozovic al centro del gioco. Top per passaggi, segue Pjanic

Serie A, il possesso record non basta all'Inter. Equilibrio dietro la Juve

Inter, Nainggolan come un leone in gabbia: vuole rientrare col Toro

Serie A, imprecisione fatale: possesso e fraseggio shock per il Bologna

Samp, tegola Praet: il belga ko, ansia per il responso odierno

Frosinone, niente Atalanta per Campbell: il transfer è in ritardo

Juventus, De Sciglio può recuperare in vista della Lazio

La partita di CR7 in numeri: più passaggi di tutti con A.Sandro e Pjanic

Danimarca, i convocati per la Nations Cup: prima chiamata per Norgaard

“Ha già dimostrato con la Lazio di saper valorizzare i giocatori a disposizione, siamo fortissimi già e valuteremo dei rinforzi solo se serviranno davvero”. Questa la breve confessione di Aurelio De Laurentiis, riportata dal quotidiano ‘Il Mattino’, che il patron ha fatto ad alcuni tifosi incontrati nell’isola di Filicudi dopo De Laurentiis è stato per una mattinata di relax.

Invio richiesta in corso...

Utilizzo dei Cookie

PROSEGUO

Utilizziamo cookie, anche di terze parti, per migliorare l'esperienza di navigazione e per inviarti messaggi promozionali personalizzati.Proseguendo con la navigazione acconsenti al loro uso in conformità alla nostra Cookie Policy