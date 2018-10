Napoli, De Laurentiis soddisfatto: "Bravi ragazzi, bravo Ancelotti"

“Il fatto di non aver portato a casa un risultato pieno contro il Genoa ha consentito alla Juventus di mettere grande verve ed impegno contro il Manchester United. I bianconeri sono già agli ottavi, il risultato di martedì è molto importante”. Così a TuttoMercatoWeb Gianni De Biasi...

Napoli, Insigne: "Importante non aver perso. Infortunio? Solo un colpo"

Inter, Icardi: "Non sono contento della nostra partita"

Le pagelle del PSG - Cavani, il grande ex che delude. Neymar egoista

Champions League, la classifica del Gruppo C: Napoli secondo

PSG, Verratti: "Il gol ci dà spinta per il ritorno. Insigne? Bello rivederlo"

Da Eindhoven la miglior notizia: l'Inter non piange dopo il KO al Camp Nou

Acerbi: "Belli i paragoni con de Vrij. Grazie Lazio e Inzaghi per la fiducia"

Betis Siviglia, Setien: "Milan come un gigante ferito"

"Quando non segna non incide". L'incubo di Icardi c'è anche al Camp Nou

Ha solo sfiorato l'impresa a Parigi contro una squadra piena di stelle, ma la partita disputata dal Napoli è piaciuta al presidente Aurelio De Laurentiis, che ha commentato il 2-2 sui propri account social, esaltando in particolare Carlo Ancelotti: "Una grande partita, una grande squadra. Bravo Ancelotti, bravi ragazzi. Forza Napoli Sempre".

Invio richiesta in corso...

Utilizzo dei Cookie

PROSEGUO

Utilizziamo cookie, anche di terze parti, per migliorare l'esperienza di navigazione e per inviarti messaggi promozionali personalizzati.Proseguendo con la navigazione acconsenti al loro uso in conformità alla nostra Cookie Policy