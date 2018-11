Napoli, De Laurentiis: "Spero sia una notte magica. Grazie ai tifosi"

Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, ha parlato ai microfoni di Sky Sport a poche ore dalla sfida di Champions League contro il Paris Saint Germain: "Sta uscendo un film di Virzì dal titolo 'Notti Magiche', speriamo che lo sia per noi questa sera. Vorrei che i napoletani capissero che avendo portato Carlo Ancelotti a Napoli abbiamo fatto un grandissimo salto di qualità e abbiamo bisogno anche di loro allo stadio, non basta lo share, anche se sono grato a coloro che ci guardano sul piccolo schermo. Abbiamo bisogno del grido dei nostri tifosi sia in Champions League che in campionato. I ragazzi hanno bisogno del tifo".