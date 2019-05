© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Clamorosa idea di Aurelio De Laurentiis: riportare al Napoli Fabio Quagliarella. Il numero uno del club partenopeo ne ha parlato anche con Carlo Ancelotti. Ventisei gol in stagione, a 90 minuti dalla fine della Serie A 2018/19 il bomber della Sampdoria è a un passo dal titolo di capocannoniere.

Cambio di strategia? Trentasei anni, Fabio Quagliarella - scrive il 'Corriere dello Sport' - verrebbe inserito in rosa per dare all'allenatore un'alternativa già pronta agli attaccanti presenti in rosa, un calciatore che tornerebbe a Castel Volturno non per una futura plusvalenza. Come, del resto, anche Josip Ilicic, 31 anni compiuti lo scorso gennaio. Che sia un cambio di strategia?