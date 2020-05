Napoli, De Laurentiis studia la strategia per anticipare Inter e Juve su Tonali

Aurelio De Laurentiis sogna il colpaccio superando la concorrenza di Juventus e Inter per il centrocampista del Brescia Sandro Tonali. L'idolo del giovane centrocampista è Gattuso che quindi potrebbe essere un incentivo per il giocatore a scegliere la maglia azzurra nel caso in cui il presidente, avendo liquidità a disposizione da poter utilizzare sul mercato, riesca a trovare un'intesa con Cellino. I due si sono sentiti spesso nelle ultime settimane con il patron partenopeo che sta studiando la strategia per superare la concorrenza che non comprende solo le big italiane ma anche Barcellona e PSG. A riportarlo è Il Corriere del Mezzogiorno.