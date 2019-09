© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Aurelio De Laurentiis, parlando ai taccuini de Il Corriere dello Sport - Stadio, si è espresso anche sull'ultimo arrivato Fernando Llorente: "Non è una mia idea ma di Ancelotti. Sin dal primo momento aveva optato per lui dicendo che davanti siamo super forniti e che ci serviva solo un fuoriclasse da far giocare gli ultimi 30 minuti di partite da sbloccare. Uno che potesse convivere con Milik".