Napoli, De Laurentiis sulla 10 a Rodriguez: "Maglia da trequartista"

Il patron del Napoli Aurelio De Laurentiis, intervenuto a Sportmediaset, ha parlato dell'ipotesi maglia numero 10 per James Rodriguez: "La maglia numero 10 di solito appartiene a un trequartista. Noi non ce l'abbiamo mai veramente avuto. Quando il signor Sarri, che aveva utilizzato Saponara ad Empoli, voleva il trequartista, gli facemmo notare che i nostri non erano abituati a giocare in quel modo lì e l'unico modulo foriero di possibili opportunità era il 4-3-3. Le prime partite infatti non andarono bene, poi quando si convinse e cambiò fu il suo successo e il nostro successo".