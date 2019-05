Napoli, De Laurentiis: "Tifavo per Sarri ieri sera. È stato una mia scelta"

il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, intervenendo telefonicamente a un evento sulle Universiadi al Circolo Canottieri Napoli ha parlato così dell'ex tecnico Sarri, che ieri ha trionfato in finale di Europa League: "Certo che tifavo per il Chelsea ieri, tifavo per un italiano prima di tutto, anzi due visto che oltre a Sarri c'era anche Jorginho. Ho fatto subito i complimenti a Sarri - evidenzia l'edizione online del Corriere dello Sport - anche perché portarlo sulla panchina del Napoli era stata una mia scelta, che all'epoca venne osteggiata da tutti. I signori della curva mi scrissero su tutti i muri della città che avevo sbagliato. Ma sono abituato. Ricordo che quando diedi Quagliarella alla Juve sostituendolo con Cavani venni criticato e oggi tutti vorrebbero che Cavani tornasse".