Napoli, De Laurentiis: "Tranquillo con Ancelotti, doveva trovare la quadra"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Dazn: "Sono venuto qui per salutare Dazn, che è una nuova televisione e a cui vanno onore e merito. Senza Dazn ci saremmo dilungati nell'assegnazione dei diritti tv. Inoltre ho visto che è diventato sponsor di maglia del Bari e quindi un duplice 'Benarrivato".

Su Ancelotti: "Ho visto che il Napoli ha ripreso gioco. Ancelotti doveva trovare la quadra all'interno di un gioco nuovo. Con lui il gioco è completamente diverso. Io non ho mai avuto un momento di non-tranquillità, ho scelto Ancelotti proprio essere tranquillo visto che nei prossimi anni ho tante cose a cui pensare. E' un uomo aperto, divertente, come lo siamo noi nel cinema. Con Carlo ho visto che ci sono le altalene del divertimento, si può spaziare su ogni tipo di discussione. La vita scorre in maniera tranquilla con Carlo".