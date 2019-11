Fonte: tuttonapoli.net

Come riportato dall'edizione online di Gazzetta.it, ha del clamoroso la notizia che arriva dall'Inghilterra. Secondo l'edizione online del Daily Mail, la famiglia dello sceicco Al-Thani (che è il proprietario del Psg) sarebbe pronta a presentare un'offerta di 560 milioni di euro per acquistare il pacchetto azionario di maggioranza del calcio Napoli. Secondo il quotidiano, Aurelio De Laurentiis starebbe riflettendo sulla possibilità di chiudere l'operazione, soprattutto dopo i fatti accaduti nell'ultima settimana. La stessa famiglia Al-Thani che qualche mese fa si fece avanti per acquistare la Roma di Pallotta. Intanto, Aurelio De Laurentiis è a Los Angeles per impegni cinematografici. Rientrerà in Italia tra un paio di settimane. Soltanto allora si potrà avere un riscontro. Resta il fatto che fino ad oggi non ci sono mai stati segnali da parte della proprietà del Napoli di voler cedere il pacchetto azionario per non meno di 800 milioni.