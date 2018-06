Napoli, De Laurentiis vuole chiudere per Areola: pronti 35 milioni

© foto di J.M.Colomo

Il Mattino in edicola oggi fa il punto sul nuovo portiere del Napoli e racconta come Aurelio De Laurentiis voglia chiudere il prima possibile per Alphonse Areola del Paris Saint Germain. Il costo dell'operazione è di 35 milioni di euro, gli stessi che l'Udinese chiede per Alex Meret. Il club campano dovrebbe accontentare i francesi, mentre sono ritenuti troppi per il giovane italiano.