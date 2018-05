Napoli, definito lo staff di Ancelotti. In entrata può esserci Vidal

© foto di Imago/Image Sport

Il Corriere della Sera scrive dell'intesa raggiunta ieri sera tra Carlo Ancelotti e Aurelio De Laurentiis per la panchina del Napoli. Oggi l’accordo verrà formalizzato con lo staff del tecnico: il figlio Davide, il genero Mino Fulco, lo storico preparatore atletico Mauri e il figlio di quest’ultimo Francesco. A loro verranno affiancati almeno due dello staff di Sarri che non andranno via con l’allenatore: Francesco Calzona e Mauro Bonomi. L’ex mister del Bayern Monaco ha ribadito l’esigenza di trattenere in squadra sia Koulibaly sia Insigne e Zielinski ma anche di poter assecondare cessioni importanti come quelle di Jorginho e di Mertens. Sui nuovi arrivi, si fa già strada l’idea Vidal.